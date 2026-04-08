Женщина-агент украинских спецслужб попалась ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины, сказали в ведомстве. Ее подозревают в государственной измене. Предполагается, что она передавала данные о расположении войск и объектов ПВО, а также координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ.

Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова, — заявили в ФСБ.

По информации ведомства, по указанию куратора задержанная прибыла в район Крымского моста и оттуда организовывала ракетное нападение на грузовой железнодорожный паром в порту Кавказ Краснодарского края. За свои действия женщина получала вознаграждение от украинских спецслужб. Средства поступали на криптокошелек.

Ранее стало известно, что 34-летний житель Костромы решил подрабатывать на украинскую террористическую организацию. Правоохранители поймали его, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.