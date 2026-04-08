08 апреля 2026 в 09:18

Украинские БПЛА ударили по жилым кварталам Луганска

Пасечник: три человека пострадали в ЛНР из-за атаки дронов ВСУ

В Луганске в результате атаки беспилотников пострадали три человека, проинформировал в MAX глава ЛНР Леонид Пасечник. В ночь на 8 апреля город подвергся массированному удару со стороны ВСУ. По его словам, беспилотники атаковали многоквартирные дома и частный сектор в Артемовском районе.

Сегодня ночью Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. К сожалению, не обошлось без пострадавших, ранены три человека, — заявил руководитель региона.

Ранее глава ЛНР сообщил, что более 40 работников шахты «Белореченская» оказались под землей после ночного удара ВСУ по электроподстанции. По его словам, с горняками установили связь, у них имелся необходимый запас питьевой воды. Позднее они были благополучно эвакуированы.

Позже военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения.

