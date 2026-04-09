Оснований для выдворения мигрантов из России станет вдвое больше: детали

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о предстоящем к рассмотрению законопроекту в области миграционной политики. Каковы детали, какие положения включает проект, правда ли оснований для выдворения мигрантов может стать вдвое больше?

Выдворение мигрантов: расширение оснований, что известно

Закон рассмотрят на совете ГД в понедельник, 13 апреля. Документ предполагает увеличение на 21 статью КоАП перечня оснований для выдворения иностранных граждан из России.

На сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях включает 22 статьи, которые выступают основанием для выдворения мигрантов из России. В их числе наркоторговля, пропаганда педофилии и нетрадиционных ценностей, нарушение иммиграционных правил.

Депутаты предлагают расширить перечень до 43 статей. В числе дополнений:

нарушение общественного порядка;

неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности;

создание помех работе транспорта, связи, объектов жизнеобеспечения или движению пешеходов и транспортных средств;

распространение в интернете контента, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, а также призывы к введению или продлению санкций против России, граждан или компаний.

По ряду нарушений, помимо выдворения, могут назначить штрафы — их повышение предусмотрено законодательной инициативой, отметил Вячеслав Володин.

Сколько мигрантов выдворили из России в 2025 году

В 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранцев, следует из данных МВД, на которые ссылается Володин. По его словам, новые меры должны усилить контроль за поведением мигрантов и повысить общественную безопасность.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему хотят расширить список

Законопроект о расширении числа оснований для выдворения мигрантов предложило Министерство внутренних дел в 2024 году. СМИ писали, что документ согласовали большинство ведомств, в том числе Минюст, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия, ФССП.

В марте 2026 года законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«Рассмотрение вопроса о расширении оснований для административного выдворения связано с желанием государства приспособить миграционное и административное законодательство к проблемам в сфере безопасности и общественного порядка. Закон предупреждает правонарушения, выставляя иностранцам четкий правовой предел, за пересечение которого следует неизбежное наказание», — заявил РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, административное выдворение зарекомендовало себя как быстрый и прямой способ прекращения незаконного пребывания иностранца в стране, особенно в случаях серьезных нарушений миграционного режима.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России

Наступление ВС России на Харьков 9 апреля: десятки трупов, бойня в Купянске

Магнитные бури сегодня, 9 апреля: что завтра, скачки давления, слабость