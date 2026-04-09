Магнитные бури сегодня, 9 апреля: что завтра, скачки давления, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 9 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 апреля

В четверг, 9 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в зеленой зоне и не превысит трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 82%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 4,5.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 9 апреля, ожидается геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В пятницу, 10 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток будет преимущественно в зеленой зоне, однако между 06:00 и 09:00 мск может достичь пяти единиц, что соответствует слабой магнитной буре.

«Сегодня последний спокойный день перед двух-трехдневным периодом возмущений, который ожидается с пятницы по субботу или даже по воскресенье. Воздействие корональной дыры (главный возмутитель спокойствия) может начаться завтра в середине дня. Вспышечная активность остается близкой к подавленной, хотя в ноль не уходит. Рисков для Земли нет», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

Какие симптомы может вызвать магнитная буря

Магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила врач общей практики Елена Павлова. Она подчеркнула, что зачастую симптоматика связана с тревожным состоянием или самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — сказал Павлова.

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

