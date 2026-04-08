Магнитные бури сегодня, 8 апреля: что завтра, сильный стресс, нервозность

Сегодня, 8 апреля, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 8 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойного магнитного поля — 82%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня геомагнитных возмущений в течение суток не ожидается.

«Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 9 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением и необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

