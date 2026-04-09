Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался В Калуге задержали мигранта, который хотел за взятку помочь землякам-нелегалам

Полиция Калуги задержала мигранта, который пытался за взятку избавить земляков-нелегалов от депортации, заявили в пресс-службе МВД России. Для этого 29-летний злоумышленник встретился с заместителем начальника отделения МВД «Медынское» и предложил ему 40 тыс. рублей.

Руководитель неоднократно предупредил иностранца об уголовной ответственности за подобное деяние, но тот не отказался от намерений и подложил деньги в служебный журнал полицейского, — говорится в сообщении.

Действуя в соответствии с законом, офицер рассказал о произошедшем службе собственной безопасности. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Мигранта заключили под стражу.

