Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 09:18

Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Калуги задержала мигранта, который пытался за взятку избавить земляков-нелегалов от депортации, заявили в пресс-службе МВД России. Для этого 29-летний злоумышленник встретился с заместителем начальника отделения МВД «Медынское» и предложил ему 40 тыс. рублей.

Руководитель неоднократно предупредил иностранца об уголовной ответственности за подобное деяние, но тот не отказался от намерений и подложил деньги в служебный журнал полицейского, — говорится в сообщении.

Действуя в соответствии с законом, офицер рассказал о произошедшем службе собственной безопасности. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Мигранта заключили под стражу.

Ранее суд Севастополя признал двоих жителей Челябинска виновными в организации незаконной миграции. Мужчин приговорили к пяти годам тюрьмы условно. Суд также установил испытательные сроки и обязал каждого выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

До этого правоохранители пресекли деятельность канала нелегальной миграции во Всеволожском районе Ленинградской области. Проверка показала, что в одной из квартир было зарегистрировано как минимум 100 человек.

Регионы
Калуга
трудовые мигранты
взяточничество
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.