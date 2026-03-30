Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами Жительница Ленобласти зарегистрировала в своей квартире более сотни мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали канал незаконной миграции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Выяснилось, что в одной квартире было зарегистрировано не менее 100 человек.

Собственница жилого помещения на Колтушском шоссе и 49-летняя сотрудница центра международного сотрудничества организовали фиктивную постановку на учет иностранных граждан. При этом стоимость услуги составляла пять тыс. рублей за каждого оформленного мигранта.

Общий доход от реализации данной схемы за 2024 год превысил 500 тыс. рублей. По информации источника, подозреваемые распределяли обязанности: одна из участниц привлекала клиентов под видом оказания юридических консультаций, а вторая осуществляла непосредственную регистрацию на своей жилплощади. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.