Десятки нелегалов и уклонистов поймали на петербургской овощебазе В Санкт-Петербурге на овощебазе выявили 30 нелегалов и 61 уклониста

Силовики обнаружили на овощебазе на Софийской улице и в распределительном центре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге 30 нелегальных сотрудников и 61 уклониста, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, из 700 человек около 500 оказались иностранцами.

Нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и вручили административные протоколы. Среди получивших российское гражданство оказался 61 уклонист — всех передали в военкоматы. Параллельно правоохранители проверили более 230 автомобилей, выявив такие нарушения ПДД, как отсутствие страховки и игнорирование ремней безопасности.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что отечественному рынку труда необходим взвешенный подход к регулированию трудовой миграции. По его словам, главное «не перегибать палку» и не запрещать иностранцам работать в РФ.

До этого в подмосковной Балашихе полицейские провели рейд и выявили больше полутора сотен нарушений у иностранцев. Правоохранители проверили места, где обычно собираются приезжие: стройки, хостелы и район возле железнодорожной станции Ольгино.