Полиция выявила более 150 нарушений у мигрантов в ходе рейда в Подмосковье МВД: в Балашихе полиция выявила 152 нарушения у мигрантов из Средней Азии

В подмосковной Балашихе полицейские провели рейд и выявили больше полутора сотен нарушений у иностранцев, сообщила пресс-служба МВД в Telegram. Правоохранители проверили места, где обычно собираются приезжие: стройки, хостелы и район возле железнодорожной станции Ольгино.

За время проверки на 129 выходцев из Центральной Азии составили 152 протокола о нарушениях. Кто-то нарушил правила пребывания в стране, кто-то работал нелегально, а некоторые не соблюдали иммиграционные требования.

Отмечается, что 17 иностранцев попались на нарушениях повторно в течение года, и им назначили выдворение из России. Кроме того, каждому нарушителю придется заплатить штраф.

Сейчас полиция выясняет, кто незаконно привлекал мигрантов к работе. Виновных также привлекут к ответственности.

Ранее полиция провела рейд в хостеле в центре Петербурга. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25 человек были задержаны. Еще 11 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания иностранных граждан).