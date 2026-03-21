21 марта 2026 в 14:33

Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга

Полиция обнаружила 11 нелегальных мигрантов в петербургском хостеле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция провела рейд в хостеле в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 25 человек были задержаны, 11 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания иностранных граждан).

Во время проверки в заведении находились 180 человек, из которых 150 — иностранцы. Основной задачей рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства в местах, где проживают иностранные граждане.

Как сообщили силовики, постояльцы, большинство из которых — иностранцы, быстро реагировали на требования сотрудников: собирали необходимые документы и выстраивались для проверки. Полицейские поочередно сверяли паспорта и другие документы, проверяли информацию по базам данных, чтобы установить законность нахождения и цели пребывания в стране.

Ранее столичные правоохранители выявили преступную группу, которая занималась нелегальной легализацией мигрантов. Следствие установило, что с 2023 года пятеро полицейских, включая начальника миграционного отдела, оформляли фиктивные учебные визы иностранцам за взятки. Злоумышленники подправили базы данных в пользу более чем 2 тыс. нелегалов и помогли подставному вузу пройти проверку.

мигранты
нелегалы
Санкт-Петербург
полиция
