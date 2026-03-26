«Не перегибать палку»: глава РСПП вступился за трудовых мигрантов Глава РСПП призвал не запрещать, а регулировать трудовую миграцию

Российскому рынку труда необходим взвешенный подход к регулированию трудовой миграции, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе XXXV съезда РСПП. По его словам, главное не перегибать палку и не запрещать иностранцем работать в РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам главы союза, несмотря на эффективное партнерство бизнеса, власти и образовательных учреждений, дефицит кадров сохраняется по многим направлениям. Особенно остро, как отметил Шохин, эта проблема стоит в сфере технических специальностей.

Для ликвидации кадрового голода требуются системные решения. Среди них президент РСПП назвал развитие целевого обучения, внедрение профстандартов 2.0, а также создание бесшовных траекторий перехода системы профессионального образования на профессии и специальности, востребованные рынком труда.

А главное, нужно не перегибать палку и не вводить слишком жесткие критерии трудовых отношений, не запрещать трудовую миграцию, а развивать, в частности, организовывать набор иностранных граждан с учетом интересов российских работников, — сказал Шохин.

Ранее глава департамента по вопросам миграционной политики индийского МИД Прашант Пизе заявил, что Индия готова нарастить число трудовых мигрантов, которые едут на заработки в Россию. По его словам, все зависит только от спроса со стороны Москвы.