«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию

Индия готова нарастить число трудовых мигрантов, которые едут на заработки в Россию, заявил глава департамента по вопросам миграционной политики индийского МИД Прашант Пизе. По его словам, которые приводит РИА Новости, все зависит только от спроса со стороны Москвы.

Все зависит от спроса со стороны России, потому что, как я уже говорил, много людей хотят приехать сюда. <…> Какие бы навыки вам ни понадобились, мы готовы устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей, — рассказал Пизе.

Дипломат подчеркнул, что в Индии есть много талантливых специалистов, а также достаточно учебных заведений для профессиональной подготовки. Он особенно обратил внимание, что в стране есть институты, специально предназначенные для зарубежного рынка .

Ранее профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова сообщала, что строительство, ЖКХ, грузоперевозки, а также производство и ретейл являются главными сферами притяжения иностранной рабочей силы в России. При этом высокие зарплаты касаются лишь узкого сегмента, а основная масса мигрантов трудится в сферах, не пользующихся спросом у местного населения, отметила она.