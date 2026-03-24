Названы отрасли, где мигранты востребованы больше всего Профессор Нежникова: большинство иностранцев в РФ занято в ЖКХ и строительстве

Строительство, ЖКХ, грузоперевозки, а также производство и ретейл являются главными сферами притяжения иностранной рабочей силы в России, заявила NEWS.ru профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова. При этом высокие зарплаты касаются лишь узкого сегмента, а основная масса мигрантов трудится в сферах, не пользующихся спросом у местного населения, отметила она.

Как правило, иностранные граждане заняты в сферах, которые не популярны у местного населения. На таких вакансиях часто не требуется высокая квалификация, но есть опасность для жизни или приходится заниматься тяжелым физическим трудом. <...> Традиционно иностранные специалисты востребованы в ЖКХ, строительстве и грузоперевозках во всех регионах. В настоящее время здесь, как и в производстве, ретейле и промышленности, наблюдается острая нехватка персонала, что приводит к росту зарплат, — сказала Нежникова.

Хотя наиболее высокие зарплаты в России для иностранных работников предлагаются на руководящих должностях, массовый сегмент трудовых мигрантов имеет иные доходы, обратила внимание эксперт. В топе вакансий, по ее словам, — курьеры со средним заработком 155 тыс. рублей, таксисты (153 тыс. рублей), производственные рабочие (до 147 тыс. рублей) и водители грузовиков (136 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей. Из данных Минтруда России следует, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.