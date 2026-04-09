В России станет больше оснований для выдворения мигрантов В Госдуме рассмотрят законопроект о случаях выдворения мигрантов из России

В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из России за ряд правонарушений, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Согласно документу, число оснований для выдворения указанных лиц увеличится в два раза.

Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, — говорится в сообщении на сайте Думы.

По словам Володина, к таким нарушениям будут относиться нарушение общественного порядка, а также отказ выполнять законные требования сотрудников полиции или военнослужащих национальной гвардии. Кроме того, речь идет о действиях, мешающих нормальной работе жизненно важных объектов, транспорта, связи и социальной инфраструктуры, препятствующих движению людей и автомобилей.

Председатель Госдумы добавил, что помимо выдворения за правонарушения могут быть назначены штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой. Он также напомнил, что те, кто приезжает в Россию, обязаны соблюдать законы страны.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала инициативу МВД об ужесточении ответственности для иностранцев. Проект поправок в КоАП предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента, а также значительное увеличение штрафов.