21 марта 2026 в 18:20

В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии

Британия сочла иранский обстрел Диего-Гарсии угрозой национальным интересам

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Иранский ракетный обстрел базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане стал угрозой национальным интересам Великобритании, сообщает BBC News со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве заявили, что действия Тегерана дестабилизируют ситуацию в регионе.

В Лондоне подтвердили, что разрешили США использовать базу Диего-Гарсия для ограниченных оборонительных операций. При этом Тегеран предупреждал, что такие действия будут расценены как участие в конфликте.

По данным издания, ни одна из двух ракет, выпущенных в сторону базы Диего-Гарсия, не достигла цели. На данный момент также нет сообщений, что США проводили бомбардировки с территории, находящейся под суверенным правом Британии, в Индийском океане.

Диего-Гарсия находится в центре затянувшегося территориального спора между Великобританией и Маврикием. В соответствии с соглашением между странами Лондон возьмет остров в аренду на 99 лет по средней цене 101 млн фунтов стерлингов (11,1 млрд рублей) в год.

Об атаке базы Диего-Гарсия стало известно 21 марта. Остров расположен примерно в 3,5–4 тыс. километров от иранской территории. СМИ сообщают, что это самый дальний пуск иранских ракет за всю историю. По данным источников, были выпущены две баллистические ракеты средней дальности. Одна из них вышла из строя в полете, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты SM-3.

