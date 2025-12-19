Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России

Вооруженные силы РФ на сегодняшний день стали одними из самых боеспособных в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, укрепление армии в том числе связано с развитием и поступлением на вооружение новых образцов техники, включая системы стратегического назначения.

Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных сил, — сказал Путин.

Ранее президент отмечал, что в настоящее время в зоне военной операции на Украине находятся порядка 700 тыс. российских бойцов. Путин отметил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент добавил, что уже несколько ветеранов успешно работают в его администрации.

Также глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.