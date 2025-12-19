Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:13

Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России

Путин: Вооруженные силы России стали одними из самых боеспособных в мире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы РФ на сегодняшний день стали одними из самых боеспособных в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, укрепление армии в том числе связано с развитием и поступлением на вооружение новых образцов техники, включая системы стратегического назначения.

Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных сил, — сказал Путин.

Ранее президент отмечал, что в настоящее время в зоне военной операции на Украине находятся порядка 700 тыс. российских бойцов. Путин отметил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент добавил, что уже несколько ветеранов успешно работают в его администрации.

Также глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.

Владимир Путин
ВС РФ
армии
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса
В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП
Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по «ключу»
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Путин объяснил, почему дорожают продукты
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.