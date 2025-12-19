Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО

Порядка 700 тыс. российских бойцов находятся в настоящее время в зоне военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Специальная программа «Итоги года», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

У нас 700 тыс. человек в зоне СВО, — сказал глава государства.

Ранее вдова бойца СВО Кристина Гребова сообщила о решении проблемы, на которую она пожаловалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина. После смерти мужа на фронте в январе 2024 года она и ее дети не получили удостоверения. Также им не назначили пенсию по потере кормильца, но это исправили.

До этого Путин отметил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент добавил, что уже несколько ветеранов успешно работают в его администрации.

Также глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте. По словам главы государства, российские войска наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.