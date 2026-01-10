Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 13:08

Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В 2026 году россиян ждет несколько периодов для отдыха, актуальный календарь опубликован в базе законов «КонсультантПлюс». Ближайшие выходные будут объявлены по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.

Праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня предусмотрены нерабочие дни с 7 по 9 марта. В мае отдых будет состоять из двух частей: первая — с 1 по 3 мая, вторая — 9 и 10 мая.

Также летом предусмотрены выходные по случаю Дня России — с 12 по 14 июня. Осенью нерабочий день ждет россиян в связи с Днем народного единства — 4 ноября будет выходным.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая сообщила, что посещение бани может помочь восстановить силы после затяжных праздников. Она способствует расслаблению, очищению организма и тренировке сосудов. Чтобы процедуры были максимально полезны, стоит начать с теплого душа и выбирать парилки с сухим паром, особенно в зимний период. Подход к банным процедурам должен быть правильным, чтобы получить максимальную пользу и избежать вреда для здоровья.

