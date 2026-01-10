«Хочу знать, кто его убил»: брат Эпштейна о новом отчете вскрытия тела Брат Эпштейна: новый отчет о вскрытии тела опровергнет версию о самоубийстве

Брат осужденного финансиста Джеффри Эпштейн заявил, что его родственник был убит в тюрьме и высказался о скором официальном подтверждении этой версии, сообщает People. По словам Марка Эпштейна, смерть его брата, который, согласно официальной версии, покончил с собой в камере в августе 2019 года, носила насильственный характер. Публикация нового отчета о вскрытии тела ожидается в феврале.

Джеффа убили. Я хочу знать, кто его убил и по чьему приказу? — сказал родственник финансиста.

Сразу после гибели брата Марк Эпштейн привлек независимого специалиста — бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка, который пришел к выводу, что зафиксированные травмы не характерные для самоубийства. При этом в 2023 году ФБР и Министерство юстиции США сообщили об отсутствии убедительных доказательств насильственной смерти.

Травмы не соответствовали тому, как его тело было найдено. Кого они пытаются защитить? — сообщил брат Эпштейна.

Ранее появилась информация, что в рассекреченных файлах Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15-16-летних русских девочках. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России. В материалах также указано, что Эпштейн три раза летал в Москву в 2002–2003 годах.