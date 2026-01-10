Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:09

«Хочу знать, кто его убил»: брат Эпштейна о новом отчете вскрытия тела

Брат Эпштейна: новый отчет о вскрытии тела опровергнет версию о самоубийстве

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Брат осужденного финансиста Джеффри Эпштейн заявил, что его родственник был убит в тюрьме и высказался о скором официальном подтверждении этой версии, сообщает People. По словам Марка Эпштейна, смерть его брата, который, согласно официальной версии, покончил с собой в камере в августе 2019 года, носила насильственный характер. Публикация нового отчета о вскрытии тела ожидается в феврале.

Джеффа убили. Я хочу знать, кто его убил и по чьему приказу?сказал родственник финансиста.

Сразу после гибели брата Марк Эпштейн привлек независимого специалиста — бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка, который пришел к выводу, что зафиксированные травмы не характерные для самоубийства. При этом в 2023 году ФБР и Министерство юстиции США сообщили об отсутствии убедительных доказательств насильственной смерти.

Травмы не соответствовали тому, как его тело было найдено. Кого они пытаются защитить? — сообщил брат Эпштейна.

Ранее появилась информация, что в рассекреченных файлах Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15-16-летних русских девочках. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России. В материалах также указано, что Эпштейн три раза летал в Москву в 2002–2003 годах.

Джеффри Эпштейн
насильники
США
отчеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.