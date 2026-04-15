Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 07:15

«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни

Психолог Яковлева призвала не загонять себя в рамки в поисках смысла жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Не стоит ограничивать себя в поисках смысла существования, поскольку жизнь — это нескончаемая последовательность событий, заявила NEWS.ru кризисный психолог Ирина Яковлева. По ее словам, человеческое предназначение может заключаться даже в повседневных бытовых вещах.

Обычно мы думаем так: «В чем смысл жизни? Какое у меня предназначение?» Мы ждем, что где-то есть готовый ответ, но жизнь не учебник с готовыми ответами, это бесконечная череда ситуаций. Вы не выбираете, родиться вам в этой семье или в другой, какой у вас будет характер, кто умрет, а кто останется, потеряете вы работу или встретите любовь. Не загоняйте себя в рамки «великой цели». Смените фокус с вопроса «Чем быть?» на «Каким быть в действии?». Смысл может быть в том, как вы делаете свою работу, воспитываете детей или даже моете окна. Иногда ответ на вопрос «Зачем я живу?» звучит так: «Чтобы однажды увидеть море», «Чтобы обнять маму» или «Чтобы гулять по осеннему парку». Смысл не всегда героический и живет в том, что вы уже любите, — поделилась Яковлева.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что взрослым людям необходимо уделять хотя бы 20 минут в день на одиночество. По его словам, это ежедневное правило способствует поддержанию психического здоровья и предотвращению стрессовых перегрузок.

Общество
психологи
советы
россияне
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвич разбогател на 33 млн рублей, не угадав числа в лотерейном билете
«Его право»: Лавров оценил нежелание нового премьера Венгрии звонить Путину
Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал три диверсионные группы ВСУ
Венгры возмутились реакцией фон дер Ляйен, Сороса и Клинтон
Два человека погибли при взрыве газа в Новой Москве
«Купол Донбасса» не дал ВСУ учинить ужас в ДНР
Энергодар полностью погрузился во тьму
Лавров раскрыл условия для возвращения американского бизнеса в Россию
Отделения банков стали «исчезать» в России
Небо над двумя российскими городами временно закрыли для полетов
«Лисьи норы» ВСУ и жесткий снарядный голод: новости СВО к утру 15 апреля
Лавров рассказал о планах Запада на новый военный блок с Украиной
Сразу четыре российских аэропорта закрыли для самолетов
Россиянам предложили полезную альтернативу привычному кофе на вынос
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 апреля: инфографика
США предлагали России признать де-юре ситуацию на Украине
Российские средства ПВО уничтожили 85 беспилотников за ночь
Пентагон увеличил затраты на создание беспилотников в 242 раза
Названа европейская альтернатива Турции, для которой не требуется виза
Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.