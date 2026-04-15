«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни

Не стоит ограничивать себя в поисках смысла существования, поскольку жизнь — это нескончаемая последовательность событий, заявила NEWS.ru кризисный психолог Ирина Яковлева. По ее словам, человеческое предназначение может заключаться даже в повседневных бытовых вещах.

Обычно мы думаем так: «В чем смысл жизни? Какое у меня предназначение?» Мы ждем, что где-то есть готовый ответ, но жизнь не учебник с готовыми ответами, это бесконечная череда ситуаций. Вы не выбираете, родиться вам в этой семье или в другой, какой у вас будет характер, кто умрет, а кто останется, потеряете вы работу или встретите любовь. Не загоняйте себя в рамки «великой цели». Смените фокус с вопроса «Чем быть?» на «Каким быть в действии?». Смысл может быть в том, как вы делаете свою работу, воспитываете детей или даже моете окна. Иногда ответ на вопрос «Зачем я живу?» звучит так: «Чтобы однажды увидеть море», «Чтобы обнять маму» или «Чтобы гулять по осеннему парку». Смысл не всегда героический и живет в том, что вы уже любите, — поделилась Яковлева.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что взрослым людям необходимо уделять хотя бы 20 минут в день на одиночество. По его словам, это ежедневное правило способствует поддержанию психического здоровья и предотвращению стрессовых перегрузок.