Психолог объяснил, сколько времени нужно проводить наедине с собой Психолог Самбурский: взрослому нужно проводить наедине с собой 20 минут в день

Взрослым людям важно проводить в одиночестве хотя бы 20 минут в сутки, рассказал психолог Станислав Самбурский. По его словам, которые приводит «Москва 24», такой ежедневный ритуал поможет спасти психику от перенапряжения.

Сейчас остро стоит проблема того, что многие практически не остаются наедине с собой: рядом всегда есть телефон, с которым общение может не прерываться и на минуту. В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, которая сопровождается агрессией и раздражительностью, — отметил Самбурский.

Он посоветовал в перерыве от работы посидеть на лавочке, не отвлекаясь при этом на гаджеты, и сосредоточиться на своих ощущениях. По мнению психолога, также будут полезны регулярные пробежки в одиночестве или прогулки с собакой.

Ранее клинический психолог Артем Тараянц объяснил, что проявление слез при созерцании природы связано с особенностями функционирования нервной системы. По его словам, такая реакция может возникнуть, если человек испытывает одновременно положительные и отрицательные эмоции.