Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 14:45

«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение со словом «карандаш»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В понедельник в 13:10 мск в эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», прозвучал голосовой сигнал, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз станция транслировала в эфир сигнал со словом «карандаш».

Ранее «радиостанция Судного дня», передала загадочное слово «шарфотол». Это не первый раз, когда появляется послание с таким содержанием. Впервые слово «шарфотол» было упомянуто почти пять лет назад, а именно 18 августа 2021 года.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.

Общество
УВБ-76
радио
сигналы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС
Наследница судоходной империи погибла в ЮАР при загадочных обстоятельствах
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.