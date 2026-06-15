«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом

В понедельник в 13:10 мск в эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», прозвучал голосовой сигнал, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз станция транслировала в эфир сигнал со словом «карандаш».

Ранее «радиостанция Судного дня», передала загадочное слово «шарфотол». Это не первый раз, когда появляется послание с таким содержанием. Впервые слово «шарфотол» было упомянуто почти пять лет назад, а именно 18 августа 2021 года.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.