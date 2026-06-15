Бизнесменам рассказали, как повысить узнаваемость бренда с помощью МАКСа Самозанятые смогут привлечь аудиторию с помощью специальной платформы в МАКСе

Более 16 млн российских предпринимателей, которые оформили самозанятость, теперь могут подключиться к специальной бизнес-платформе для партнеров в мессенджере МАКС, чтобы сделать свой бренд более узнаваемым, заявил NEWS.ru представитель сервиса. По его словам, с помощью специальных цифровых решений бизнесмены смогут расширить количество потенциальных покупателей и привлечь новых клиентов.

Более 16 млн предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к специальной бизнес-платформе для партнеров в МАКСе. С помощью инструментов можно повысить узнаваемость бренда, расширить воронку продаж и привлечь новых клиентов. Также предприниматели получат возможность создать собственный публичный канал, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов и запустить мини-приложение, — пояснили в компании.

Ранее эксперт в области киберспорта Михаил Пименов рассказал, что игровые ресурсы после разблокировки Roblox могут захотеть вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого компаниям предстоит выполнить соответствующие требования.