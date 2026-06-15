Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» за повторение фейковых обвинений в адрес Москвы по ситуации в Буче. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой в Минске он напомнил, что Вадефуль вновь назвал Бучу «символом российского террора» против Украины. Трансляция выступления министра шла на сайте МИД РФ.

Когда господин Вадефуль вдруг опять заявляет, что Буча — это символ российского террора против Украины, он, значит, хороший ученик Геббельса, — сказал Лавров.

Глава ведомства напомнил, что Москва уже давно направила запрос в структуры Организации Объединенных Наций с просьбой предоставить список тех людей, чьи тела демонстрировали западные средства массовой информации в Буче в 2022 году. Он констатировал, что уже пятый год российская сторона не может получить никакой информации по этому запросу.

Ранее Лавров заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны в ЕС приобрели масштаб, выходящий далеко за пределы какой-либо отдельно взятой страны. Он уточнил, что речь идет не просто о стирании памяти о героях и победителях: в Европе пытаются фактически поменять победителей и проигравших местами.