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15 июня 2026 в 15:13

«Готовят к войне»: политолог об угрозах главы ВВС Германии ударить по РФ

Политолог Рар: власти Германии готовят население к возможной войне с Россией

Хольгер Нойманн Хольгер Нойманн Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
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Власти Германии готовят население к потенциальному вооруженному конфликту с Россией, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова командующего ВВС ФРГ Хольгер Нойманна о возможных атаках НАТО на Калининград, Санкт-Петербург и Кольский полуостров в случае угрозы со стороны Москвы. По мнению эксперта, генерал-лейтенант высказался в контексте обсуждения, которое сейчас ведется относительно вероятности атомного конфликта в Европе.

Высказывания главы ВВС ФРГ о нанесении военных ударов по России были сделаны в контексте дискуссии, которая сейчас разворачивается по поводу возможности атомной войны в Европе. В Германии любят цитировать некоторых российских комментаторов, которые не исключают атомных ударов против стран НАТО в случае эскалации конфликта. Вопрос, как жители Германии воспринимают такие «новости», сложный. Очевидно, население готовят к возможной войне с Россией в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Есть отдельные критические голоса, призывающие «остановить это безумие», но массовых митингов за мир мы нигде не наблюдаем, — высказался Рар.

По его словам, Нойманн выразил свою личную точку зрения относительно сценария, при котором статья V устава НАТО не будет задействована. Таким образом, отметил политолог, глава ВВС ФРГ считает, якобы в таком случае Германия будет наносить удары по военной инфраструктуре Калининграда, Крыма и Черного моря. Однако, заключил эксперт, такие тревожные заявления от немецких политиков не поступают.

Ранее сообщалось, что Литва провела военные учения Добровольческих сил охраны края (KASP) рядом с границей России, у Калининградской области. Солдаты тренировались в условиях, максимально похожих на реальные.

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