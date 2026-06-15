Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак

В Следственном комитете по Мурманской области начали процессуальную проверку после жалоб жителей на агрессивных бездомных собак, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на СК России. Животных неоднократно замечали в Октябрьском округе.

Стая собак обитает у жилых домов, школ и детских садов. В феврале 2026 года животные напали на женщину с коляской, а в июне пробрались на территорию детсада. C просьбой решить ситуацию местные жители обратились в приемную председателя СК России. Разобраться в происходящем и наладить работу по отлову собак поручили руководителю СУ СК по Мурманской области Андрею Ефремову.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре директор школы не вызвал скорую помощь ученице, которую покусала собака во дворе учебного заведения. Мать девочки приехала к дочери, и сама увезла ее в больницу. По словам женщины, директор посчитал, что это не его ответственность, поскольку девочка сама подошла к бродячим псам.