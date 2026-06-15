«Полная безнаказанность»: Лавров указал на роковую ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский почувствовал полную безнаказанность и стремится воспользоваться текущей конъюнктурой, чтобы продемонстрировать свою значимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат напомнил, что политик высказывал свое мнение и оценки «в разных состояниях», передает ТАСС.

Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой, — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что Москва рассчитывает на выполнение договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Он отметил, что такое развитие событий стало бы первым этапом прекращения боевых действий на Украине.

Также Лавров заявил на пресс-конференции, что чудеса случаются, но с позицией стран Европы по мирному урегулированию на Украине они вряд ли произойдут. По словам дипломата, ему слабо верится в то, что Евросоюз изменит свое отношение.