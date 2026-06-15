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15 июня 2026 в 15:11

Радиостанция «Судного дня» передала второй за день сигнал

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «плица»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В понедельник в 15:02 по московскому времени в эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», прозвучал второй за день голосовой сигнал, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз станция транслировала в эфир сигнал со словом «плица». До этого «Жужжалка» передала слово «карандаш».

В конце мая радиостанция УВБ-76 передала послание со словом «тяжомаис». Сообщение прозвучало в 15:22 по московскому времени. 28 мая в эфире радиостанции прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание». 21 мая УВБ-76 вышла в эфир с несколькими сообщениями, где содержались слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна».

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.

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