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13 июля 2026 в 11:34

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием

Радиостанция УВБ-76 передала слово «мнемоника» в новом сообщении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Загадочное сообщение от «радио Судного дня» УВБ-76, в котором прозвучало слово «мнемоника», было передано в эфир в понедельник, 13 июля, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Трансляция состоялась в 10:52 мск.

НЖТИ 10072 МНЕМОНИКА 3132 5387, — говорится в сообщении.

УВБ-76 — легендарная коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года и большую часть времени транслирует лишь монотонные шумы, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Периодически в ее эфире звучат зашифрованные голосовые сообщения, смысл которых официально не раскрывается.

Ранее, 9 июля, радиостанция передала в эфир загадочное сообщение со словами «неоноклюз» и «трон» и рядом цифр. Радиограмма прозвучала в 11:18 мск.

До этого, 24 июня, «Жужжалка» трижды вышла в эфир с новыми таинственными словами. В тот раз прозвучали сигналы «амиловкус», «растирание» и «генолис».

Кроме того, 22 июня «Жужжалка» передала три новых зашифрованных сигнала. В эфире прозвучали слова «станонант», «обедобуян» и «клыкотрюм», причем первые два были отправлены в одном сообщении.

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