«Радио Судного дня» разразилось сообщениями на фоне удара по Воронежу Радиостанция УВБ-76 передала в эфир три сообщения на фоне удара ВСУ по Воронежу

Радио УВБ-76, также известное как «радиостанция Судного дня», передало три новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в эфире прозвучали слова «станонант», «обедобуян» и «клыкотрюм». Первые два слова отправили одним сообщением.

НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891. <…> НЖТИ 83743 КЛЫКОТРЮМ 8217 2419, — говорится в сообщениях.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

До этого Telegram-канал Baza писал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу. По предварительной информации, говорилось в материале, при атаке использовались британские ракеты Storm Shadow. Минобороны России не комментировало эту информацию.