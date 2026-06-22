Над Воронежской областью сбили высокоскоростные воздушные цели

Силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Гусев. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

Отбой ракетной опасности в регионе! Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, — сказано в сообщении.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников.