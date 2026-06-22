Baza: по Воронежу ударили британскими ракетами Storm Shadow

Telegram-канал Baza пишет, что Вооруженные силы Украины ударили по Воронежу, по предварительной информации, британскими ракетами Storm Shadow. Авторы публикации обратили внимание на то, что атака произошла одновременно с отставкой премьера Великобритании Кира Стармера, который активнее всего продвигал разрешение для ВСУ бить Storm Shadow вглубь российской территории. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Часом ранее губернатор Воронежской области объявил ракетную опасность в Воронежской области. Он написал в Telegram-канале, что в городе работают системы оповещения и призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее Гусев сообщал, что в ночь на 22 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников ВСУ над Воронежской областью. По его словам, вражеские БПЛА были перехвачены над шестью муниципалитетами. Глава региона добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. При этом режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории региона.