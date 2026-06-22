Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:32

Baza: по Воронежу ударили британскими ракетами Storm Shadow

Storm Shadow Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Baza пишет, что Вооруженные силы Украины ударили по Воронежу, по предварительной информации, британскими ракетами Storm Shadow. Авторы публикации обратили внимание на то, что атака произошла одновременно с отставкой премьера Великобритании Кира Стармера, который активнее всего продвигал разрешение для ВСУ бить Storm Shadow вглубь российской территории. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Часом ранее губернатор Воронежской области объявил ракетную опасность в Воронежской области. Он написал в Telegram-канале, что в городе работают системы оповещения и призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее Гусев сообщал, что в ночь на 22 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников ВСУ над Воронежской областью. По его словам, вражеские БПЛА были перехвачены над шестью муниципалитетами. Глава региона добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. При этом режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории региона.

Регионы
Воронеж
атаки ВСУ
ракеты
Storm Shadow
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Режим ракетной опасности объявили в российском регионе
Россия замерла в минуте молчания в День памяти и скорби
Стало известно, чем недовольны россияне в размещении жилых кварталов
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.