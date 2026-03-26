Психолог ответил, чем могут быть вызваны слезы во время созерцания природы Психолог Тараянц: слезы при виде природы являются особенностью нервной системы

Проявление слез при созерцании природы связано с особенностями функционирования нервной системы, заявил NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, такая реакция может возникнуть, если человек испытывает одновременно положительные и отрицательные эмоции.

Слезы являются следствием естественных процессов, задача которых — помочь пережить стресс, вызванный переживанием сильных эмоций, при невозможности выразить их вербально или каким-то иным способом. При созерцании природы они могут проявиться по разным причинам. Во-первых, это может быть следствием частных особенностей нервной системы и гормонального баланса организма. В этом случае слезы помогают человеку успокоить стрессовую реакцию, которая возникает при интенсивных положительных переживаниях, — пояснил Тараянц.

Он подчеркнул, что плач может быть простым проявлением демонстративного поведения, характерного для людей с ярко выраженными истерическими чертами. По словам психолога, такая реакция, вопреки распространенному заблуждению, служит не столько для привлечения внимания окружающих, сколько для того, чтобы сам человек мог лучше осознать и прочувствовать всю глубину и силу своих эмоций.

В-третьих, это могут быть так называемые слезы счастья, которые возникают тогда, когда человек испытывает яркие положительные эмоции, которые находятся на поверхности переживания, и одновременно с этим более глубоко ощущает грусть или обиду по каким-то причинам. В-четвертых, такая реакция может встречаться у людей, для которых свойственно подавлять и вытеснять негативные чувства. Когда контейнер подавленных эмоций оказывается переполненным, они стремятся к катарсису всеми возможными способами, — добавил Тараянц.

Он отметил, что созерцание природы дарит приятные эмоции, которые психика воспринимает как естественную анестезию, позволяя выйти подавленным чувствам через слезы. Однако, по словам психолога, тревогу стоит бить, если плач затягивается надолго, повторяется или сопровождается другими симптомами: паническими атаками, бессонницей, сильной потливостью, головокружением или тошнотой.

Ранее психолог Софья Сулим заявила, что игнорирование депрессии может привести к серьезным структурным и функциональным изменениям в мозге. По ее словам, самолечение алкоголем или лекарствами только усугубит проблему.