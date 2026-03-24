Психолог предупредила, чем грозит долгое игнорирование депрессии

Игнорирование депрессии чревато структурными и функциональными нарушениями мозга, заявила «Москве 24» психолог Софья Сулим. Эксперт напомнила, что употребление алкоголя или препаратов без назначения врача лишь ухудшит состояние.

Запущенная клиническая депрессия может привести к структурным и функциональным изменениям в мозге. Может постепенно ухудшиться память, способность концентрироваться и выполнять повседневные действия, необходимые для жизни и нахождения в социуме, — предупредила Сулим.

По ее словам, ключевыми признаками этого заболевания становятся апатия, отсутствие интереса к жизни, проблемы со сном и постоянную усталость даже после отдыха. Изменения в пищевом поведении — тоже тревожный признак.

Ранее клинический психолог Юлия Королева заявила, что частая смена отношений пагубно влияет на психическое здоровье и может привести к депрессии. По ее словам, в таких отношениях растет ощущение внутренней пустоты, поскольку они не закрывают базовые потребности в стабильности.