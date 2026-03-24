Россиянам ответили, как «одноразовые» отношения убивают психику

Частая смена отношений пагубно влияет на психическое здоровье и может привести к депрессии, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, в обществе потребления люди воспринимаются как расходный материал, где каждый следующий партнер должен быть функционален и приносить быстрые дивиденды.

До 2022 года общество было ориентировано на потребление. В нем партнеры оценивались по статусу, образу жизни, интересам, деньгам и внешнему виду. Такой бесконечный выбор превратил свидания в собеседования, а людей — в расходный материал. Часто в отношения вступали для статуса, решения какого-либо вопроса, они должны были быть функциональными и приносить быстрые дивиденды. Так появилась психология одноразовых связей, то есть недолгосрочных, легких, в которых нет места настоящей близости. В них у людей часто возникает риск развития депрессии и в целом ухудшения психического здоровья, — пояснила Королева.

По ее словам, в таких отношениях растет ощущение внутренней пустоты, поскольку они не закрывают базовые потребности в стабильности. Специалист добавила, что сейчас тренд начинает меняться на осознанность, вместо статуса ценность приобретают личные качества и цели.

Ранее психолог Екатерина Кольцова заявила, что потеря близкого человека — тяжелый удар по психике и очень сильный стресс, поэтому в таком состоянии не стоит находиться одному. Она посоветовала пережившим утрату людям обращаться за помощью к тем, кто эмоционально более устойчив.