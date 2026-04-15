«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы

На участке у Дибровы под Красным Лиманом фиксируется большое количество укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, так называемых «лисьих нор», сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это влияет на скорость наступления ВС РФ на данном участке.

На западе от Дибровы — лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков. Поэтому продвижение на данном участке не такое быстрое, как хотелось бы, — рассказал Марочко.

