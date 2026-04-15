15 апреля 2026 в 06:55

«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы

Марочко сообщил о большом числе укреплений ВСУ у Дибровы

На участке у Дибровы под Красным Лиманом фиксируется большое количество укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, так называемых «лисьих нор», сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это влияет на скорость наступления ВС РФ на данном участке.

На западе от Дибровы — лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков. Поэтому продвижение на данном участке не такое быстрое, как хотелось бы, — рассказал Марочко.

Военный эксперт отметил, что местность в этом районе требует постоянного контроля и зачистки. По его оценке, именно сложный рельеф и система укрытий влияют на темпы продвижения.

Ранее российский военнослужащий с позывным Кот уничтожил шесть единиц техники подвоза Вооруженных сил Украины, используя трофейные беспилотники. Это позволило перерезать линии снабжения противника и помочь российским войскам успешно прорвать оборону на одном из направлений в зоне СВО.

Россия готова помочь Китаю восполнить дефицит ресурсов
Дом Элвиса Пресли, жена — экс-солистка «Миража»: как живет Илья Ковальчук
«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни
Азербайджан эвакуировал россиян из Ирана через закрытый погранпереход
Лавров заявил о форсированной милитаризации Европы под давлением США
Российский регион отразил смертоносную атаку
Лавров указал на сложности развязать «кризисный узел» на Ближнем Востоке
Нутрициолог рассказала, какую пользу организму могут приносить пряники
«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы
Психолог назвала тему, которую нельзя замалчивать в отношениях с ребенком
Лавров высказался о переговорах России и США по Украине
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания
Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом
«Плечом к плечу, спина к спине»: Лавров об отношениях РФ и Китая
Оператор FPV-дрона уничтожил 50 единиц техники ВСУ
Британия стала посмешищем для Европы: российский фрегат унизил Стармера
«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга
Лавров назвал сроки визита Путина в Китай
ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

