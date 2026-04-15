Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания

Однообразное питание способно вызвать расстройство пищевого поведения, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. При этом, по ее словам, существует риск возникновения дефицита микронутриентов.

Вред от монопитания возможен. У нас есть принцип разнообразия питания, и он существует не просто так. В одних и тех же продуктах содержится одинаковый набор микронутриентов, и организм не может получить другие вещества. Например, если человек сидит на пище, бедной витамином С, то рано или поздно он может получить цингу. Хотя это утрировано, но может возникнуть кровоточивость десен. Также не стоит забывать о психологическом аспекте: однообразное питание может привести к срывам и расстройствам пищевого поведения, — предупредила Мизинова.

Она отметила, что выбор монопитания имеет решающее значение. По словам диетолога, микробиота кишечника нуждается в различных видах растительных волокон: как в растворимой клетчатке, так и в нерастворимой, включая пектин, инулин, лигнаны и бета-глюканы. Специалист подчеркнула, что эти типы клетчатки поддерживают разные виды бактерий, и если их баланс нарушается, микробиота может обеднеть.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что есть нужно не реже трех раз в день. Однако, по ее словам, частота приемов пищи индивидуальна и зависит от особенностей каждого человека, включая генетику.