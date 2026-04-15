Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 06:30

Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания

Диетолог Мизинова: монопитание может привести к расстройству пищевого поведения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Однообразное питание способно вызвать расстройство пищевого поведения, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. При этом, по ее словам, существует риск возникновения дефицита микронутриентов.

Вред от монопитания возможен. У нас есть принцип разнообразия питания, и он существует не просто так. В одних и тех же продуктах содержится одинаковый набор микронутриентов, и организм не может получить другие вещества. Например, если человек сидит на пище, бедной витамином С, то рано или поздно он может получить цингу. Хотя это утрировано, но может возникнуть кровоточивость десен. Также не стоит забывать о психологическом аспекте: однообразное питание может привести к срывам и расстройствам пищевого поведения, — предупредила Мизинова.

Она отметила, что выбор монопитания имеет решающее значение. По словам диетолога, микробиота кишечника нуждается в различных видах растительных волокон: как в растворимой клетчатке, так и в нерастворимой, включая пектин, инулин, лигнаны и бета-глюканы. Специалист подчеркнула, что эти типы клетчатки поддерживают разные виды бактерий, и если их баланс нарушается, микробиота может обеднеть.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что есть нужно не реже трех раз в день. Однако, по ее словам, частота приемов пищи индивидуальна и зависит от особенностей каждого человека, включая генетику.

Здоровье
диетологи
советы
питание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.