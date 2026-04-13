Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть

Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть Диетолог Королева посоветовала россиянам есть не реже трех раз в день

Принимать пищу необходимо не реже трех раз в день, заявила NEWS.ru диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. При этом она отметила, что существуют исключения. По ее словам, частота питания индивидуальна и зависит от личных особенностей каждого человека, например, от генетического фактора. Некоторым людям за сутки нужно есть шесть раз, а кому-то — всего два.

В среднем в день нужно принимать пищу три — шесть раз, но в конечном счете это зависит от многих факторов, в том числе генетики: кому-то может быть достаточно и двух приемов пищи. Продукты не должны быть обязательно дорогими. В первую очередь организму нужны источники полноценного белка в виде жирного или нежирного мяса, рыбы, птицы, — уточнила диетолог.

Она добавила, что наиболее полезными для кишечника являются растительные волокна, содержащиеся в овощах, зелени, ягодах, фруктах. Также полезно есть в одно и то же время, уточнила диетолог.

Ранее стало известно, что яблоки являются самым доступным фруктом для разжижения крови и профилактики образования тромбов. На увеличение здоровой микрофлоры хорошо влияют содержащиеся в них растительные волокна. Также кровь разжижают апельсины, мандарины и ягоды.