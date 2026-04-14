14 апреля 2026 в 15:19

Пушилин раскрыл судьбу канала Северский Донец — Донбасс после освобождения

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Часть канала Северский Донец — Донбасс, работу которого нарушили украинские войска, после освобождения придется фактически строить заново, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на площадке Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге. По его словам, которые приводит ТАСС, регион уже начал закупать насосы и оборудование.

Сейчас речь идет о смешанном сценарии: где-то возможно восстановление, где-то потребуется фактически новое строительство. Чтобы не терять время и как можно быстрее приступить к его восстановлению, мы уже закупаем насосы и оборудование,отметил он.

До этого Пушилин заявлял, что одной из ключевых задач остается освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Он отмечал, что особое значение этому направлению придает расположенный там канал Северский Донец — Донбасс.

Ранее руководитель Роснедр Олег Казанов заявил, что поиск и разведка подземных водных ресурсов на территории Донбасса и Новороссии ведутся государственными предприятиями и уже дают практические результаты. Выявленные месторождения постепенно готовят к промышленному освоению.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
