В ДНР назвали число пострадавших за неделю мирных жителей Омбудсмен Морозова: 43 жителя ДНР пострадали за неделю в результате атак ВСУ

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате атак Вооруженных сил Украины ранения получили 43 человека, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, среди пострадавших оказался один ребенок.

Она также уточнила, что за весь период атак со стороны Украины общее число раненых жителей республики достигло 16,3 тыс. человек, среди которых 1049 детей.

Ранее новые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области привели к ранениям 12 человек. Среди пострадавших оказалась 11-летняя девочка в Шебекино. Также ранения получили четверо мужчин после удара дрона по городу. Трое из них служат в подразделении «Орлан».

До этого зафиксировано 19 артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по отселенным районам Курской области. ВСУ также сбросили 12 взрывных устройств. В результате атак в Рыльске повреждено три автомобиля. В селе Дурово поврежден один автомобиль. В селе Михайловка пострадали фасад жилого дома и забор.