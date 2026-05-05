«Обычное явление»: в России указали на кардинальное обновление в рядах ВСУ Боец Касьян: в ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

Число женщин в рядах ВСУ существенно увеличивается на Добропольском направлении, сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет даже о появлении полностью женских расчетов БПЛА. Однако чаще всего украинки служат в смешанных группах, уточнил Касьян.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.