05 мая 2026 в 07:07

«Обычное явление»: в России указали на кардинальное обновление в рядах ВСУ

Боец Касьян: в ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число женщин в рядах ВСУ существенно увеличивается на Добропольском направлении, сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет даже о появлении полностью женских расчетов БПЛА. Однако чаще всего украинки служат в смешанных группах, уточнил Касьян.

Присутствие женщин в рядах ВСУ стало обычным явлением. Встречались даже полностью женские расчеты БПЛА, — отметил он.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.

