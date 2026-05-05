Североатлантический альянс из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа трещит по швам, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, при этом НАТО приблизилось к России.

НАТО сейчас, мы же видим, трещит по швам. Вроде бы они и расширились, приблизились к России, но США заняли другую позицию, по крайней мере при нынешнем президенте, — отметил Пушилин.

До этого Трамп признался, что намерен покинуть президентский пост лишь через восемь-девять лет. Таким образом американский лидер снова намекнул на возможность пребывания у власти дольше, чем это позволяют действующие конституционные нормы.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине, в частности западные страны потеряли доступ к Азову.