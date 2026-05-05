05 мая 2026 в 08:07

В иранском порту Дейер произошел крупный пожар на судах

На юге Ирана в порту Дейер, расположенном в провинции Бушер, произошло возгорание нескольких судов, передает агентство Mehr. Огонь охватил четыре лодки, при этом пожар на одной из них спасателям уже удалось практически полностью потушить.

Точная причина происшествия на данный момент остается неизвестной и будет установлена экстренными службами после ликвидации пламени.

Ранее Тегеран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с деятельностью США в Ормузском проливе. Иранский военный источник в эфире гостелерадиокомпании IRIB заявил, что атака на объекты в Фуджейре — это не иранская операция, а авантюризм США, направленный на расчистку коридора для судов через Ормузский пролив.

Эскалация происходит на фоне операции США «Свобода», объявленной американским лидером Дональдом Трампом для разблокировки судов в Ормузе. Иран предупреждал, что будет считать нарушением перемирия любые попытки американского флота пройти через пролив. До этого Белый дом предупредил, что на любую атаку на американское судно, участвующее в операции, Пентагон готов ответить ликвидацией руководства Ирана.

