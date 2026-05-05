Иран нашел виновного в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с деятельностью США в Ормузском проливе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил иранский военный источник в эфире гостелерадиокомпании IRIB. По его словам, атака на объекты в Фуджейре — это не иранская операция, а авантюризм США, направленный на расчистку коридора для судов через Ормузский пролив.

У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее, — сказал он.

Власти ОАЭ заявляли о перехвате 12 баллистических и трех крылатых ракет, а также четырех беспилотников, возложив ответственность за атаку на Иран. Тегеран эти обвинения отрицает.

Эскалация происходит на фоне операции США «Свобода», объявленной американским лидером Дональдом Трампом для разблокировки судов в Ормузе. Иран предупреждал, что будет считать нарушением перемирия любые попытки американского флота пройти через пролив.

Ранее Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту указал, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Он отметил, что у США хорошее материально-техническое оснащение, а также есть ресурсы и базы по всему миру.

Мир
Иран
ОАЭ
поджоги
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
