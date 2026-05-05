«Три года я не мог приехать»: Фадееву передали награду от Путина

Музыкальный продюсер Максим Фадеев получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», которое было присвоено ему указом президента Владимира Путина еще в конце 2022 года. Из-за своей агорафобии композитор не мог присутствовать лично на торжественной церемонии вручения.

Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог, — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Агорафобия не позволяет музыканту находиться в людных местах и участвовать в публичных мероприятиях. Поэтому администрация президента пошла на беспрецедентный шаг — организовала передачу награды без участия самого артиста в торжественной части.

