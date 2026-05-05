«Три года я не мог приехать»: Фадееву передали награду от Путина

Музыкальный продюсер Максим Фадеев получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», которое было присвоено ему указом президента Владимира Путина еще в конце 2022 года. Из-за своей агорафобии композитор не мог присутствовать лично на торжественной церемонии вручения.

Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог, — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Агорафобия не позволяет музыканту находиться в людных местах и участвовать в публичных мероприятиях. Поэтому администрация президента пошла на беспрецедентный шаг — организовала передачу награды без участия самого артиста в торжественной части.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» омского школьника, который спас родных из горящего дома. Как следует из указа, опубликованного на портале правовых актов, благодаря усилиям Алексея Жернакова выжили его брат, сестры и бабушка.

До этого российский лидер подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края.

