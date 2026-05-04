«За отвагу на пожаре»: Путин наградил школьника, который спас родных

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» омского школьника, который спас родных из горящего дома, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. Благодаря усилиям Алексея Жернакова выжили его брат, сестры и бабушка.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью «За отвагу на пожаре» Жернакова Алексея Андреевича, Омская область, — сказано в указе.

Также Путин подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края.

До этого стало известно, что при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области погибли мать и ее четверо детей. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, погибшей женщине было 35 лет, а детям — по 16, 11, 9 и 8 лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете.

