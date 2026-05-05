05 мая 2026 в 01:14

«С высокомерием»: НАТО учится «захватывать» Калининградскую область

Посол РФ в Норвегии Корчунов: НАТО отрабатывает на учениях захват Калининграда

Калининград Калининград Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Страны НАТО на учениях под руководством Великобритании отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. По его словам, Альянс, привыкший считать Балтийское море своим «внутренним озером», действует в нарушение международного права.

Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, — указал он.

Дипломат также отметил, что члены НАТО неоднократно демонстрировали готовность противоправными действиями ограничивать свободу коммерческого судоходства. При этом они прикрываются «фальшивой вывеской борьбы с так называемым теневым флотом».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: в случае реальной угрозы Калининградской области со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым. Так парламентарий прокомментировал решение сейма Литвы расширить военный полигон рядом с городом Таураге, который находится у границы с российским эксклавом.

Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
