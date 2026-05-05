«С высокомерием»: НАТО учится «захватывать» Калининградскую область

Страны НАТО на учениях под руководством Великобритании отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. По его словам, Альянс, привыкший считать Балтийское море своим «внутренним озером», действует в нарушение международного права.

Дипломат также отметил, что члены НАТО неоднократно демонстрировали готовность противоправными действиями ограничивать свободу коммерческого судоходства. При этом они прикрываются «фальшивой вывеской борьбы с так называемым теневым флотом».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: в случае реальной угрозы Калининградской области со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым. Так парламентарий прокомментировал решение сейма Литвы расширить военный полигон рядом с городом Таураге, который находится у границы с российским эксклавом.