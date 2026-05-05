Как избежать рака молочной железы: советы врачей

Рак молочной железы (РМЖ) — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Он входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей. Кто находится в группе риска, как вовремя диагностировать онкологию, NEWS.ru рассказал онколог, маммолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

В каком возрасте у женщины может возникнуть рак молочной железы

Основные проявления заболевания раком молочной железы фиксируются у женщин, как правило, в возрасте 30–50 лет, отметил Черемушкин. По его словам, существуют наследуемые формы заболевания, связанные с определенными мутациями генов, — генетическая предрасположенность, вызывающая опухоли молочных желез и яичников. В этом случае болезнь может проявиться раньше, отметил эксперт.

«Это отдельная категория, специальная группа, где требуются мониторинг и тщательная проверка с молодых лет, там свои подходы», — пояснил специалист.

Помимо этого, есть ряд сопутствующих заболеваний, которые относятся к факторам риска РМЖ, отметил врач. По его словам, к таким недугам относится дисплазия, для которой характерны патологические изменения структуры тканей, нарушение нормальной дифференцировки клеток, их размера, формы и организации.

«Это ошибки формирования определенных тканевых листков. Речь идет о диспластических процессах, то есть о появлении клеток, которые ведут себя не совсем адекватно и формируют узловые образования по типу фиброаденомы, аденоза. Но это все специфично», — пояснил онколог.

Какие анализы нужно сдавать женщинам для профилактики рака молочной железы

Для профилактики РМЖ женщинам, имеющим сопутствующие заболевания, необходимо ежегодно проходить осмотр, сказал Черемушкин. В первую очередь он включает в себя обследование молочных желез у врача-маммолога, указал специалист.

«УЗИ делается каждый год в рамках профосмотра. Есть скрининговые программы, направленные на поиск конкретной патологии. Расширяются методы обследования. У женщин это УЗИ в любом возрасте и метод безвредной маммографии с 35–40 лет», — уточнил врач.

Как правило, обследование проводится раз в два года, отметил Черемушкин. По его словам, если женщина входит в группу риска по РМЖ, то маммография может назначаться раньше и проводится каждые полгода-год. Онколог пояснил, что обследование можно пройти в рамках ОМС. В поликлинике по месту прикрепления пациентке должны подробно объяснить алгоритм действий.

Какие факторы влияют на возникновение рака молочной железы у женщин

Черемушкин сравнил механизм возникновения опухоли в организме человека с работой компьютера. Поведение клеток также определяется программой: в норме они делятся определенное количество раз, после чего включается система самоуничтожения, и процесс завершается.

«Иногда возникает сбой программы, и клетки, которым положено умирать, становятся бессмертными и дают бесконтрольные бесконечные новые поколения. Опухоль — это неконтролируемое множественное деление клеток», — пояснил онколог.

Один из факторов, влияющий на развитие опухоли, — прямая генетика, когда поломка передается из поколения в поколение по женской линии. Кроме того, сбой в работе организма связан с фоновыми нарушениями функционирования и строения тканей органов, сказал врач.

«Если у вас есть проблемы, связанные с генетической предрасположенностью к формированию большого количества железистых тканей, в организме изначально возникают некоторые нарушения, а также наслаиваются хронические воспалительные процессы. Это резко усиливает [риски]. Инфекционные синдромы, связанные с курением и злоупотреблением различных препаратов, приводят к дисбалансу», — заявил врач.

Черемушкин добавил, что на риски РМЖ влияют раннее или, напротив, позднее начало менструального цикла, отсутствие кормления грудью, гормональные нарушения, а также длительные воспалительные процессы.

Профилактикой для женщин из группы риска является, помимо регулярного обследования, ведение здорового образа жизни, хирургическое удаление потенциально опасных зон, а также беременность и лактация в рамках физиологии, резюмировал Черемушкин.

