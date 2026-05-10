Скачет давление, болит голова: как помочь себе и детям при магнитной буре

Магнитные бури — это регулярная «головная боль» для метеозависимых людей, как в прямом, так и в переносном смысле. Помимо мигреней, она способна вызывать учащение сердцебиения и перепады артериального давления. При этом весной такие бури происходят заметно чаще. Как справиться с болью в период геомагнитного возмущения — в материале NEWS.ru.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на организм здорового человека, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт виртуальной клиники «Ингосстраха» Екатерина Гордиенко. Это подтверждается результатами научных исследований.

«Ученые пытались установить, как магнитные возмущения отражаются на людях. Для этого проводились эксперименты с участием солдат и матросов на разных широтах: на экваторе и на Севере. В результате никаких изменений ни в крови, ни в поведении испытуемых не было обнаружено», — сказала собеседница.

С другой стороны, статистические данные показывают, что во время магнитных бурь учащаются обращения за медицинской помощью людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца, отметила Гордиенко.

«Специалисты считают, что геомагнитные возмущения сбивают ритм, в котором работают все клетки организма. Сильные магнитные бури воздействуют на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и даже психику человека», — подчеркнула врач.

По ее словам, в первую очередь влиянию космической погоды подвержены люди, находящиеся в пограничных состояниях: роженицы, граждане со слабым здоровьем, а также те, у кого снижена сопротивляемость организма.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина ранее заявила, что магнитные бури оказывают негативный эффект на людей из-за самовнушения.

«СМИ сообщают, что случилась вспышка — будет буря, и человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

Вокруг магнитных бурь всегда много тревоги и мифов, пояснил в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Однако, по его словам, на сегодняшний день нет убедительных научных данных, доказывающих, что геомагнитные колебания напрямую вызывают тяжелые заболевания у людей.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Если вы метеозависимый человек, лучше всего обратиться к врачу для прохождения медицинского обследования, чтобы выявить причину плохого самочувствия, отметила Гордиенко. Она пояснила, что метеозависимость не является болезнью. Существует вероятность того, что основная причина плохого самочувствия — не изменение погоды, а конкретное заболевание, поэтому необходимо начать терапевтическое лечение.

«Для улучшения состояния стоит нормализовать режим дня. Высыпайтесь — сон очень сильно влияет на наше самочувствие. Необходимо спать не менее семи — девяти часов в день. Избегайте повышенных нагрузок во время магнитных бурь. Лучше дождаться нормализации геомагнитной обстановки и не ставить рекорды. Кроме того, постарайтесь делать больше перерывов во время работы. Пейте достаточное количество воды и ограничьте продукты, которые могут негативно повлиять на ваше самочувствие, например алкоголь и кофе», — сказала Гордиенко.

Что делать, если во время магнитной бури заболела голова

В случае если во время геомагнитного возмущения вас изматывает головная боль, в первую очередь следует измерить артериальное давление, пояснила NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская.

«Также необходимо обеспечить себе спокойный режим: вода, легкая еда, проветривание, ограничение просмотра новостей и короткая прогулка без перегрузки. Кроме того, важно расслабить шею и плечевой пояс: мышечное напряжение очень часто поддерживает головную боль», — сообщила она.

По словам специалиста, хорошо помогают простые методы адаптации: спокойное диафрагмальное дыхание 5–10 минут, теплый душ, отдых в затемненной комнате, мягкая растяжка и снижение сенсорной нагрузки.

«Не нужно в день магнитной бури начинать интенсивные тренировки, голодание, идти в баню или проводить эксперименты с питанием», — подчеркнула кардиолог.

При этом есть симптомы, при которых стоит обратиться к врачу: самая сильная головная боль в жизни, нарушение речи, слабость в руке или ноге, асимметрия лица, резкое ухудшение зрения, спутанность сознания, давление выше привычных значений и общее плохое самочувствие, сказала Чайковская.

«Погода действительно может быть внешним раздражителем. Но наша задача — не бояться каждого прогноза, а укреплять собственную устойчивость: сон, вода, движение, лечение гипертонии, снижение тревоги и бережное отношение к нервной системе», — резюмировала врач.

Как помочь ребенку во время магнитной бури

Резкие изменения погоды, влажности, перепады атмосферного давления и нарушение режима дня могут влиять на самочувствие ребенка. Особенно важно следить за здоровьем тех несовершеннолетних, у кого возникают мигрени, вегетативные реакции или есть хронические заболевания, сказал Малых.

«У детей в такие периоды родители чаще замечают головные боли, слабость, сонливость, раздражительность, ухудшение сна, а также снижение аппетита. У подростков нередко появляются жалобы на скачки давления, чувство нехватки воздуха и тревожность. В большинстве случаев речь идет не об опасном состоянии, а о временной реакции организма на внешние факторы», — успокоил специалист.

Однако, по его словам, главная ошибка родителей — пытаться «лечить магнитную бурю».

«Нужно лечить конкретные симптомы и следить за состоянием ребенка. Если у него болит голова, прежде всего, важно обеспечить ему покой, нормальный сон, достаточное питье, проветривание комнаты, ограничить использование гаджетов и эмоциональную нагрузку. Очень часто этого достаточно, чтобы самочувствие улучшилось», — сказал врач.

В случае возникновения выраженной головной боли можно использовать жаропонижающие и обезболивающие препараты в возрастной дозировке. Достаточно приема самых популярных и распространенных средств.

«Однако если сильная головная боль регулярно повторяется, сопровождается рвотой, нарушением зрения, высокой температурой, потерей сознания или ребенок становится вялым — это повод не списывать все на погоду, а срочно обращаться к врачу», — подчеркнул специалист.

Педиатр также отметил, что дети гораздо чувствительнее не к самим магнитным бурям, а к тому, как на них реагируют взрослые.

«Когда родители начинают постоянно обсуждать опасные дни, измерять давление каждые полчаса и ждать ухудшения, тревога передается ребенку. Поэтому спокойствие, режим и адекватное отношение к ситуации — лучшая профилактика», — сказал Малых.

По мнению собеседника NEWS.ru, если у ребенка на фоне перемены погоды постоянно возникают жалобы — это не повод искать метеозависимость в интернете. Нужно проверить режим сна, уровень физической активности, железа, питание, зрение и общее состояние здоровья.

«Иногда за реакцией на погоду скрываются конкретные медицинские проблемы, которые требуют внимания», — уточнил Малых.

