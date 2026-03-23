23 марта 2026 в 16:39

Врач рассказал, как весна влияет на людей с хроническими заболеваниями

Врач Еделев: весной течение хронических болезней может усугубиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной может усугубиться течение хронических болезней, рассказал Общественной Службе Новостей врач доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Он объяснил, что в этот период на состояние здоровья влияет смена циклонов и антициклонов, а также контрасты температуры.

Весной, в марте и апреле, Солнце наиболее активно, происходят частые вспышки. Солнечные магнитные бури влияют на текучесть крови, делают ее более густой и склонной к тромбообразованию, что увеличивает нагрузку на сердце. Они также нарушают работу блуждающего нерва и изменяют тонус кровеносных сосудов, что может приводить к хаотичным скачкам давления без видимых причин, — рассказал Еделев.

Врач призвал регулярно измерять давление и не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний. По его словам, в случае сильного ухудшения состояния необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее психолог-консультант Кристина Гундлах рассказала, что бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение.

заболевания
весна
здоровье
врачи
